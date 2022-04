Ingleses falam em quatro jogadores do Ajax que podem rumar ao Man. United após a chegada de Ten Hag

Erik Ten Hag foi esta quinta-feira anunciado como novo treinador do Manchester United para a próxima época. Mas o técnico holandês pode não chegar sozinho a Old Trafford. Segundo o jornal 'Mirror', há quatro jogadores que podem rumar a Manchester para trabalhar com o ainda treinador do Ajax, de 52 anos.Tratam-se de Antony (extremo brasileiro de 22 anos), Ryan Gravenberch (médio de 19 anos), Noussair Mazraoui (lateral-direito de 24 anos) e Jurrien Timber (central de 20 anos, que também pode atuar na lateral direita). De referir que os quatro têm mercado, pelo que o técnico holandês é um fator a favor dos red devils.