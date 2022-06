Intoxicação alimentar de Rui Costa 'desviou' Darwin do Man. United, garante o 'The Athletic'

O Manchester United esteve perto de garantir a contratação de Darwin Núñez, avançado do Benfica que acabou por rumar ao Liverpool, mas as negociações caíram por terra devido ao facto de Rui Costa, presidente das águias, ter sofrido uma intoxicação alimentar, explica o 'The Athletic'.Segundo a mesma fonte, os responsáveis dos red devils tinham uma reunião marcada com Rui Costa ainda antes da eliminatória da Liga dos Campeões que colocou frente a frente Benfica e Liverpool, reunião essa que acabou por ser cancelada graças à indisposição que o presidente dos encarnados e a sua família sentiram após o seu aniversário - a 29 de março.Recorde-se que o facto de Erik ten Hag só ter sido oficializado no Manchester United a 21 de abril também não ajudou, tal como refere o 'The Athletic': o treinador já tinha mostrado interesse no avançado uruguaio, mas o facto de, à data, as negociações ainda não estarem fechadas com o holandês, foi decisivo para o Liverpool garantir a contratação do jogador.