Jadon Sancho apaga todas as publicações do Instagram e ingleses apontam motivo

É um dos assuntos que está, este domingo, a levantar várias questões e a causar estranheza entre os adeptos ingleses: Jadon Sancho, extremo do Manchester United, apagou todas as publicações do seu Instagram, numa altura em que o jogador ficou, há poucos dias, a saber que não faria parte dos convocados de Gareth Southgate para o Mundial'2022.Aliás, de acordo com a imprensa inglesa, esse terá sido o principal motivo para Sancho se afastar dessa rede social. No entanto, outras fontes apontam que o jogador quer aproveitar o período do Mundial - que arranca hoje e termina a 18 de dezembro - para estar com a família.Refira-se ainda que o inglês - que optou por não apagar as publicações do Twitter - deixou apenas três fotografias no Instagram, nas quais foi identificado: duas delas quando ainda jogava no Borussia Dortmund (uma ao lado de Reus e outra num momento de união entre a equipa e os adeptos), e uma outra de janeiro de 2017, onde surge abraçado a Pep Guardiola quando ainda representava as equipas jovens do Manchester City.Sancho, que vinha sendo aposta regular de Southgate na seleção inglesa, soma 23 internacionalizações pela equipa principal dos três leões.