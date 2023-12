Jim Ratcliffe incentivado a demolir Old Trafford para construir estádio "mais inovador"

O 'The Telegraph' avança que Jim Ratcliffe, que recentemente adquiriu 25% do Manchester United por 1.4 mil milhões de euros , está a ser incentivado a demolir Old Trafford para construir um estádio "mais inovador e entusiasmante".Segundo a mesma fonte, o bilionário britânico e dono da INEOS está disposto a investir imediatamente mais de 280 milhões de euros no clube, com o objetivo de melhorar infraestruturas como o próprio estádio e o centro de treinos de Carrington."O lar do Manchester United, com 113 anos de antiguidade, está a chegar ao 'fim da sua vida natural'. O clube pode reconstruí-lo ou construir um novo de 2 mil milhões de libras", pode ler-se na publicação.