Manchester United já estava avisado para alguns 'traços problemáticos' de Greenwood

A detenção de Mason Greenwood este domingo, acusado de violação e agressão à sua companheira , Harriet Robson, apanhou muita gente de surpresa. Mas segundo o 'Daily Mail', o Manchester United já estava avisado para vários traços de personalidade do extremo inglês que indicavam que este poderia vir a ser problemático.A mesma fonte assegura que existe uma "má gestão do ego" do jogador. Recorde-se que Greenwood foi apanhado, durante o período de confinamento, "a dar festas em propriedades privadas", tendo também sido "expulso da seleção por convidar raparigas para o quarto que partilhava com Phil Foden".Já no Manchester United, a imprensa britânica adianta que Greenwood é um dos visados de Cristiano Ronaldo. O português deixou críticas à "atitude de alguns jovens", algo que não terá caído bem ao avançado da seleção dos três leões, que quando se encontrava a negociar um novo contrato de patrocínio com a Nike, terá "pedido valores de uma superestrela", algo que não agradou a marca, que acabou por ceder devido ao seu estatuto de jovem promessa.De resto, o Manchester United já afastou Greenwood , que se encontra detido e deverá ser interrogado esta sexta-feira, dos trabalhos do plantel.