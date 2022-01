Man. United retira produtos de merchandising de Greenwood do site oficial

A vida não poderia estar a correr de pior maneira a Mason Greenwood. Em menos de 24 horas, o avançado do Manchester United, acusado de violação e agressão à namorada , foi detido, suspenso de todas as atividades do clube, deixou de ser seguido por alguns colegas nas redes sociais, e agora os red devils retiraram todos os produtos relacionados ao 'merchandising' do jogador do site oficial.Segundo explica o 'The Sun', o Manchester United tem uma caixa de pesquisa onde constam os nomes de todos os jogadores do plantel, e de onde já deixou de estar presente o de Greenwood. Adicionalmente, todos os registos que existiam com a camisola número '11', a que o inglês usava, foram apagados, aparecendo, mediante a pesquisa, um erro com a mensagem: "pedimos desculpa, a tua pesquisa por Mason Greenwood não deu resultados".A imprensa inglesa adianta que o avançado dos red devils, internacional inglês, ainda será ouvido, para posteriormente se decidir a próxima medida a tomar.