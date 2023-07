Manchester United pede a De Gea para não assinar por outro clube apesar de ter terminado contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de ter terminado contrato com o Manchester United esta sexta-feira, De Gea parece não estar ainda totalmente afastado, uma vez que, segundo avança o 'The Sun', os red devils pediram ao guarda-redes espanhol para que não assinasse por outro clube... até ser contratado um substituto.O episódio torna-se ainda mais insólito se tivermos em conta que, nos últimos dias, De Gea e o Manchester United viveram uma situação pouco comum : o jogador chegou a assinar um contrato para a renovação que, no fim das contas, acabou por não ser rubricado pelo clube inglês, que pretende propor um corte salarial (ainda mais) substancial.Internacional espanhol em 45 ocasiões, De Gea, de 32 anos, deixa o Manchester United ao fim de 12 temporadas.