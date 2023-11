Manchester United quer Gabigol em janeiro e está disposto a incluir craque como moeda de troca

O Manchester United já anda a fazer contas para o mercado de janeiro e quer ir buscar Gabriel Barbosa, 'Gabigol', ao Flamengo, tendo já pensado numa moeda de troca. Segundo a Sky Sports, trata-se de nada mais nada menos do que... Antony.A ideia dos red devils, precisa aquela publicação, é emprestar o seu jogador ao emblema brasileiro em troca de Gabigol que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e estará disponível por 25 milhões de euros. Antony, recorde-se, chegou a Manchester em 2022 num negócio de 100 milhões de euros.Recorde-se que o Manchester United tem também outras opções pensadas para o ataque como Taremi , do FC Porto, Ivan Toney, do Brentford ou o nigeriano Victor Osimhen, do Nápoles.