Manchester United vence mas Pogba não se livra da fúria dos adeptos

A vitória deste sábado do Manchester United na receção ao Norwich (3-2) , onde Cristiano Ronaldo apontou um hat trick , não foi suficiente para fazer com que os adeptos dos red devils esquecessem as últimas exibições da equipa, e a prova disso foram as várias manifestações ao longo da partida, em especial aquando da substituição de Paul Pogba, aos 74 minutos.Segundo o 'The Sun', um largo grupo de adeptos dos red devils começou, ainda fora do estádio antes do apito inicial, a entoar o cântico: "Não estão aptos para vestir esta camisola!", algo que se estendeu, posteriormente, para o interior de Old Trafford.Mas a mesma fonte revela que as principais manifestações surgiram na altura em que Paul Pogba foi substituído, já perto do final do encontro. O francês foi rendido por Marcus Rashford, e ao aproximar-se da linha lateral, terá sido recebido com assobios e vários insultos como: "Vai-te f..., Pogba!".No final do jogo, o treinador Ralf Rangnick garantiu que apesar de não ter ouvido as críticas vindas das bancadas, percebe "a frustração" dos adeptos. "Consigo compreender perfeitamente que [os adeptos] estejam frustrados, nós também estamos. As coisas têm estado pacíficas. Não acho que faça sentido colocar a responsabilidade em alguém. É uma responsabilidade coletiva".O Man. United ocupa, à 32.ª jornada, o 5.º lugar da Premier League.