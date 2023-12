Matic revela nomes de jogadores do Man. United que não eram pontuais e desabafa: «Todos os dias...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nemanja Matic trocou o Chelsea pelo Manchester United em 2016 e, por isso, conhece bem a realidade dos dois clubes. O antigo jogador do Benfica fez uma comparação entre os dois emblemas, para revelar um dos problemas dos atletas dos red devils."No Chelsea os jogadores agiam de forma profissional, eram pontuais e nunca chegavam atrasados aos treinos, mas no Manchester United isso acontecia todos os dias", começou por afirmar em entrevista ao canal de Youtube ‘YU Planet’, citado pelo ‘Daily Mail’.E continuou, revelando alguns dos nomes dos futebolistas que não eram pontuais: "Entre os jogadores que chegam sempre atrasados estavam Paul Pogba, Jadon Sancho e outros jogadores. Os restantes, que eram sempre pontuais, ficavam chateados e por isso decidimos criar uma espécie de comité disciplinar interno, sendo eu o presidente. Coloquei uma folha de papel na parede onde registei os nomes das pessoas que chegavam atrasadas. Durante uma época, cobrámos cerca de 75 mil libras em multas. Tínhamos planeado usar o dinheiro para dar uma festa em Londres, mas não o fizemos devido à covid".As declarações do internacional sérvio surgem numa altura em que os red devils não estão a passar por um bom momento e que hápor parte de Ten Hag.