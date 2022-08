Nani recorda treino com Queiroz que durou cinco minutos: «Vi Scholes ir direto ao joelho de alguém»

Nani recordou o tempo em que representou o Manchester United, em conversa com Rio Ferdinand - antigo jogador dos red devils -, Joel Beya e Stephen Howson no podcast 'Five'.O atual jogador dos australianos do Melbourne Victory, que representou o clube de Manchester entre 2008 e 2014, falou sobre Cristiano Ronaldo e recordou um treino com outro português em destaque. No caso Carlos Queiroz, adjunto de Alex Ferguson na altura. O antigo selecionador nacional mandou a equipa para o balneário apenas cinco minutos depois do início da sessão de trabalho. Nani explicou agora porquê."Não sei se Rio [Ferdinand] se lembra de um treino onde Queiroz nos mandou todos para o balneário após cinco minutos. Porque eu e o Vidic estávamos a treinar duro. E o Vidic é doido. Ele tinha a bola e esperou por mim para que eu usasse o meu corpo [para carga de ombro]. E eu fiz o mesmo, a bola veio para mim e eu esperei pelo Vidic. Depois disso, não sei quem começou isto, mas vi Paul Scholes a ir [de pitons] direito ao joelho de alguém. Depois todos começaram a pontapear todos. Queiroz apitou e mandou todos para o balneário", lembrou, com alguns gargalhadas à mistura.