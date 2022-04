Novo salário de Pogba está a revoltar jogadores do Manchester United

O futuro de Pogba no Manchester United continua a ser uma incógnita , e o 'The Sun' avança esta quarta-feira que caso renove pelos red devils, o médio francês poderá passar a ganhar uns 'astronómicos' 600 mil euros semanais, algo que alegadamente está a revoltar os seus colegas.De acordo com a mesma fonte, os companheiros de Pogba no Man. United consideram que o valor em causa, que faria do gaulês o jogador mais bem pago da Premier League, não é justo para alguém que "mal começa um jogo e está sempre a falar em sair do clube", tal como uma fonte revela ao diário britânico.Recorde-se que no mês passado, quando se encontrava ao serviço da seleção francesa, Pogba abordou o seu futuro, garantindo que ainda nada estava decidido."Nada sobre o meu futuro está decidido, nada está feito. Posso decidir amanhã, assim como posso decidir só durante a janela de transferências. Quero voltar à melhor forma e terminar bem a temporada", explicou.Pogba, recorde-se, chegou ao Manchester United em agosto de 2016, proveniente da Juventus (105 M€), e termina contrato em junho de 2022.