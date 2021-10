Pogba entre a porta de saída do Man. United e a renovação: Mino Raiola já se pronunciou

A situação de Paul Pogba no Manchester United continua tremida. O médio francês parece estar de costas voltadas para Solskjaer, e a sua permanência nos red devils é cada vez mais uma incerteza, apesar do seu agente, Mino Raiola, ter afirmado, em declarações ao 'The Times', que "por agora tudo está tranquilo". O gaulês acaba contrato com a formação inglesa em julho de 2022.





"Não há novidades, podem perguntar ao Manchester United", disse o empresário.A ESPN avança que o Manchester United se está "a preparar para perder o jogador a custo zero no próximo verão". A mesma fonte garante que o médio já recusou diversas propostas de renovação, e que os interesses de Real Madrid, Juventus e PSG deverão ser suficientes para fazer com que Pogba não fique em Inglaterra.Porém, há quem diga que o francês está disposto a renovar e apenas espera uma proposta adequada. O 'The Athletic' e o 'L'Équipe' colocam no ar essa possibilidade, que faria com que Pogba passasse a ser um dos jogadores mais bem pagos da Premier League.Recorde-se que o médio, que chegou aos red devils em 2016 por 105 milhões de euros, não foi opção de Solskjaer a titular nos dois últimos jogos, e na goleada sofrida frente ao Liverpool (0-5) foi expulso por uma entrada dura sobre Keita aos 60 minutos, 15 minutos após ter entrado (45').