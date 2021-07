O drama vivido por Luke Shaw: «Estive perto de perder a perna direita»

Luke Shaw, um dos destaques da seleção inglesa no Euro'2020, falou sobre o período que viveu sob o comando técnico de José Mourinho no Manchester United, destacando que "não se deu bem" com o treinador português, e revelou que, durante a pior altura de lesões da sua carreira "chegou a pensar em reformar-se por quase ter perdido a perna direita". O lateral lembrou ainda as semelhanças que os adeptos apontam entre si e Roberto Carlos.





"Mentiria se dissesse que não pensei em reformar-me. Estive perto de perder a perna direita", começou por dizer, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol 'Marca', depois da dupla fratura que sofreu na partida da Liga dos Campeões frente ao PSV, em 2015.Shaw recordou ainda o período difícil vivido com Mourinho, no qual afirma que "aprendeu muito", apesar do técnico português ter afirmado, no final duma partida, que este apenas tinha jogado bem porque estava a jogar "com a sua mente": "Passei mal nos três anos que estive com ele, mas aprendi muito. Já superei isso. Não é segredo que não nos demos bem".Quanto às comparações com Roberto Carlos, o jogador do Manchester United entende-as: "Somos parecidos em termos de força e na vontade de vencer", rematou.A Inglaterra vai defrontar esta quarta-feira a Dinamarca, em partida a contar para as meias-finais do Euro'2020, cujo vencedor irá estar frente a frente com a Itália , na final. O encontro de hoje está marcado para as 20 horas, em Wembley.