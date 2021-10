Os gestos de Ronaldo no jogo com o Liverpool que adeptos do Manchester United questionam

A dura derrota do Manchester United (5-0) no passado domingo, frente ao rival Liverpool, deixou a equipa em apuros. O mau momento do conjunto de Old Trafford faz os adeptos começarem a perder a paciência e Solskjaer é o principal alvo das críticas dos fãs, estando a sua saída do clube em cima da mesa e vários nomes já perfilados para o substituir.





He is surely mocking yeah ? pic.twitter.com/qVF2RAt7kA — ?. (@MadridNations) October 25, 2021

O último acontecimento que veio alimentar os rumores de um ambiente mais tenso entre alguns jogadores e o técnico foi mesmo um vídeo que envolve Cristiano Ronaldo no qual se vêem imagens de CR7, aparentemente após um dos golos do Liverpool: o 'The Sun' dá eco do que os adeptos dos reds devils comentam nas redes sociais e são muitos os que questionam se o internacional português estaria a troçar dos gestos de Ole Gunnar Solskjaer.