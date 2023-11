Pesadelo de Sancho no Manchester United continua: agora foi expulso... do grupo de WhatsApp

O pesadelo de Jadon Sancho no Manchester United continua. Depois de ter sido ter sido proibido de treinar com a equipa primcipal e de lhe ter sido negado o acesso à cantina do clube, o 'The Sun' avança que o internacional inglês foi removido do grupo de WhatsApp dos red devils, grupo esse que a equipa técnica de Ten Hag utiliza para dar informações aos jogadores.Recorde-se que o desentendimento entre Sancho e Ten Hag começou depois da derrota dos red devils frente ao Arsenal, por 3-1, no dia 2 de setembro. O extremo não foi escolhido para a partida e o técnico explicou que essa decisão se ficou a dever às fracas prestações do jogador nos treinos. Poucas horas depois, Sancho reagiu nas redes sociais, deixando claro que as alegações de pouco empenho no treino eram falsas e assumindo-se ainda como o 'bode expiatório' da equipa.