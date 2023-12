Piers Morgan chocado com eleição de Ten Hag para treinador do mês: «O quê?»

Piers Morgan, jornalista britânico e conhecido adepto do Arsenal que, no ano passado, ganhou protagonismo depois da entrevista a Cristiano Ronaldo , mostrou-se chocado nas redes sociais depois de Erik ten Hag, do Manchester United, ter sido eleito o melhor treinador do mês de novembro da Premier League."O quê?", escreveu Piers Morgan no Twitter, citando a publicação da página oficial do campeonato inglês.Certo é que, no período em questão, Erik ten Hag - que recebeu muitas críticas do jornalista aquando do desentendimento com Cristiano Ronaldo, na última passagem do internacional português pelos red devils - guiou o Manchester United a três vitórias em outros tantos jogos, frente a Fulham (1-0) , Luton Town (1-0) e Everton (3-0) . A equipa, de resto, não sofreu qualquer golo.