Os elogios a Messi, a data da retirada e a falta de respeito de Ten Hag: tudo o que foi dito por Ronaldo a Piers Morgan

há 1 horas 20:16

«Senti-me mal por tudo o que diziam sobre mim, especialmente a imprensa»

Sentiste-te magoado com as dúvidas sobre ti?



"No mundo em geral, as pessoas são muito individuais, olham muito para si, não querem saber dos momentos e problemas que atravessas. Eles querem-te lá [no relvado], independentemente dos problemas que possas ter ou não. O futebol está muito diferente desde há uns anos, agora acontece tudo muito rápido. Há os jogos do campeonato, da taça, e agora o Mundial. Tens de estar preparado para tudo isto. Às vezes tens de estar com a tua família. Este verão, por exemplo, não me senti bem. Senti-me mal por tudo o que diziam sobre mim, especialmente a imprensa, que duvidou do meu profissionalismo. Não é possível estar tantos anos no topo se não formos profissionais. E foi isso que mais me magoou."