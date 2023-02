Piers Morgan e a dança de Ten Hag nos festejos da Taça da Liga inglesa: «É embaraçoso...»

Can’t believe I’m watching a @ManUtd manager & players dancing with joy after winning the Carabao Cup … so embarrassing. pic.twitter.com/A0HY7ixEoX — Piers Morgan (@piersmorgan) February 26, 2023

Piers Morgan deixou este domingo nas redes sociais, momentos após o Manchester United conquistar a Taça da Liga inglesa frente ao Newcastle (2-0) , críticas a Ten Hag, que durante os festejos surgiu a dançar ao lado de Antony e Lisandro Martínez, jogadores dos red devils."Não acredito que estou a ver o treinador do Manchester United a dançar com os jogadores depois de venceram a Taça da Liga... é embaraçoso", escreveu o jornalista britânico, que em novembro do ano passado entrevistou Cristiano Ronaldo Recorde-se que este é o primeiro troféu do Manchester United desde 2017, ano em que os red devils conquistaram a Liga Europa com José Mourinho no comando.