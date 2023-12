Piers Morgan provoca Ten Hag com entrevista de Ronaldo: «Provou-se que estava tudo certo...»

São várias as vezes em que Piers Morgan recorre às redes sociais para dar uma 'alfinetada' ao Manchester United e ao treinador Ten Hag. Assumido adepto do Arsenal, o jornalista voltou esta terça-feira a deixar uma mensagem tendo os red devils como alvo e recorrendo à célebre (e muito polémica) entrevista que fez há um ano a Cristiano Ronaldo."Tudo o que Cristiano Ronaldo me disse há um ano sobre o Manchester United e Erik Ten Hag provou-se estar correto", escreveu Piers Morgan no 'X'.Recorde-se que, na altura, o internacional português, agora no Al Nasr, não poupou críticas ao United e ao técnico, seu treinador no clube. "Não tenho respeito por ele porque ele não me respeitou. Se não me mostras respeito, eu não vou respeitar-te. (...) Tal como Picasso uma vez disse: 'É preciso destruir para reconstruir e se eles querem começar comigo, para mim não há qualquer problema. Amo o Manchester United, os adeptos, que estiveram sempre do meu lado. Mas se eles querem algo de diferente... têm de mudar muitas, muitas coisas. Sir Alex sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho que deveria estar. Ele sabe. Toda a gente sabe. As pessoas que não conseguem ver isso... é porque provavelmente não querem ver ou são cegas. Não sei o que se está a passar, mas desde que o Sir Alex Ferguson deixou o clube que não vejo qualquer tipo de evolução no clube, a progressão foi zero. Por exemplo, como é que um clube como o Manchester United teve de demitir Ole [Solskjaer] e depois trazem um diretor desportivo, o Ralf Rangnick, algo que ninguém consegue compreender. Este senhor nem sequer é treinador. Um grande clube como o Manchester United trazer um diretor desportivo surpreende-me, não só a mim como toda a gente. Nada mudou, a piscina, o jacuzzi... até o ginásio. Em termos tecnológicos, na cozinha, até o 'chefs', que são pessoas que eu realmente gosto e aprecio. Pararam no tempo e isso surpreende-me. Isso tudo apanhou-me de surpresa porque eu esperava ver coisas diferentes, tal como já disse, em termos de infraestruturas, tecnológicos... mas infelizmente continuo a ver coisas que eu já via quando tinha 23, 24 anos", disparou ainda o craque português", disparou CR7 na entrevista

REMINDER: Everything ?@Cristiano? told me a year ago about Manchester United and Erik Ten Hag has been proven correct. pic.twitter.com/bx7fyrmoJd — Piers Morgan (@piersmorgan) December 5, 2023