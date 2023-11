Rashford irrita-se com página de fãs do Manchester United: «Parem de espalhar rumores»

Marcus Rashford recorreu esta segunda-feira às redes sociais para responder a uma página de fãs do Manchester United, que afirmava que o futuro do internacional inglês no clube estava em risco na sequência da noite que este passou numa discoteca depois do dérbi com o City, que os red devils perderam por 3-0 há uma semana."Por favor PAREM de espalhar rumores maliciosos", escreveu o avançado no Twitter, visivelmente incomodado.Refira-se que Ten Hag, treinador do Manchester United, chegou a criticar Rashford publicamente, considerando que o episódio em questão foi "inaceitável".