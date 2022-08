Ronaldo ofereceu-se para jogar com o Rayo Vallecano e 'obrigou' Ten Hag a mudar de planos

Cristiano Ronaldo 'dividiu' Old Trafford: uns aplaudiram, outros assobiaram Cristiano Ronaldo 'dividiu' Old Trafford: uns aplaudiram, outros assobiaram

Cristiano Ronaldo cumpriu este domingo os primeiros minutos na pré-época do Manchester United - no empate em Old Trafford frente ao Rayo Vallecano (1-1) -, num jogo em que, avança o 'AS', o português se ofereceu para jogar e 'obrigou' Ten Hag a alterações de última hora.Isto porque, segundo a mesma fonte, o treinador holandês tinha planeado a inclusão de Amad Diallo - que, de resto, acabou por render CR7 ao intervalo e marcar o único golo dos red devils - no onze inicial, mas depois de ter afirmado, nas redes sociais, que iria jogar frente aos espanhóis , Ronaldo transmitiu essa mesma vontade à equipa técnica que acabou por inclui-lo entre os titulares.O futebolista, de 37 anos, foi ainda visto a sair do estádio durante o decorrer do encontro , para surpresa de vários adeptos do Manchester United, clube com o qual tem mais um ano de vínculo válido.Recorde-se que os red devils arrancam oficialmente a temporada 2022/23 no dia 7 deste mês, na receção ao Brighton para a Premier League.