Rooney chamou "arrogante" a Ferdinand e já levou resposta: «Às vezes bebemos umas cervejas…»

Rio Ferdinand já respondeu às declarações de Wayne Rooney, que considerou que o antigo central do Manchester United era "arrogante" "Às vezes bebemos umas cervejas e deixamos algumas coisas escapar. Baixamos a guarda quando não vemos as câmaras e os microfones", referiu Ferdinand, no seu canal de YouTube ‘Vibe With Five’, explicando as declarações do antigo companheiro."Ele referia-se a quando estávamos em campo e discutíamos, ou em frente a todo o estádio ou nos treinos. Eu e ele estávamos sempre nisso. Às vezes pensava: ‘Remata a bola, meu! Não te metas a fazer esses passes todos elaborados, deixa o Scholes fazê-los. Só preciso que estejas lá à frente a fazer golos e a ser decisivo’. Ele conseguia marcar dois golos por jogo e não estar tão envolvido".O antigo defesa inglês, atualmente comentador desportivo, considerou que Rooney era um "futebolista de rua". "Queria estar envolvido os 90 minutos, jogar a toda a hora, e eu só lhe dizia: ‘Eu só quero golos, não quero saber do resto’. Se a bola chegasse lá à frente e ele a estivesse a prender, eu só dizia: ‘Wazza, despacha-te!’. Ao que ele respondia: ‘Faz o teu trabalho!’. Andávamos sempre nisto, mas dávamos motivação um ao outro", concluiu.