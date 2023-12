Scholes e a exibição de Bruno Fernandes com o Newcastle: «Gostava de saber o que o treinador lhe pede»

O mau momento do Manchester United parece não ter fim. Os red devils voltaram a perder este sábado, desta feita na visita ao Newcastle (1-0) , numa exibição pobre e que mereceu, uma vez mais, muitas críticas de Paul Scholes, glória dos red devils, que também não poupou Bruno Fernandes e Marcus Rashford."Um lixo. São uma equipa de futebol pobre neste momento. Alguns resultados que tiveram recentemente são enganadores. Há muitos jogadores preguiçosos naquela equipa e não podem ter sucesso assim. A primeira coisa que tens de fazer é trabalhar arduamente. Dá para ver a alegria dos jogadores do Newcastle em ambos os flancos, sinto pena dos laterais [do Man. United]", referiu o antigo médio inglês, citado pelo 'Daily Mail', antes de criticar a reação de Rashford, que se mostrou indignado por ser substituído aos 61 minutos."Ficou surpreendido porquê? Não percebo. Por que razão acha que deve estar em campo? Estava a causar mais problemas à equipa do que a fazer algo bom. Foi brilhante no ano passado, disso não há dúvidas. Mas quando decides voltar para trás a andar, como ele estava a fazer, depois é substituído e reage assim... Não é bom para a equipa", acrescentou.Paul Scholes, que em outras ocasiões já havia deixado muitas críticas a Bruno Fernandes , voltou a visar o português depois do encontro de ontem, referindo que este não tem tido a influência esperada."O Bruno [Fernandes] é outro. Tem uma habilidade fantástica, em que consegue marcar ou assistir, mas adoraria saber o que o treinador lhe pede no balneário antes dos jogos. Em que posição lhe pede para jogar? Vejo-o como número '10', é essa a melhor posição dele. Mas onde andava ele esta noite [ontem]? Nunca estava nessa posição. Vejo-o à esquerda, à direita, às vezes até é o jogador que vem mais atrás receber a bola do guarda-redes...", rematou.Refira-se que o Manchester United ocupa o 7.º lugar da Premier League à 14.ª jornada (podendo ainda ser ultrapassado pelo Brighton) e tem vida difícil na Liga dos Campeões, ocupando o último posto do Grupo A a uma ronda do fim, com 4 pontos.