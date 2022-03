«Simeone não encaixa com ninguém que ame futebol. Existe para impedir os adversários de jogar»

O Manchester United continua em busca de treinador, e recentemente Gary Neville sugeriu o nome de Diego Simeone, algo que não agradou Robbie Fowler, antigo avançado do Liverpool, que considerou que as estratégias do argentino "não encaixam com ninguém que ame futebol"."Esta semana ri-me quando ouvi Gary Neville a pedir que o seu antigo clube contratasse Diego Simeone. Vá lá, honestamente. Não digo que ele seja anti-futebol, mas algumas das coisas horríveis que a equipa dele faz, as estratégias que usam... no Manchester United não. Os adeptos iriam falar sobre isso, e mesmo que ele ganhasse troféus, provavelmente não aguentariam muito tempo", explicou na sua coluna de opinião no 'Mirror'.Fowler considerou que Simeone não tem a identidade certa e recorreu ao exemplo de José Mourinho. "Simeone não encaixa com ninguém que ame futebol, essencialmente existe para impedir os adversários de jogar, algo que ninguém devia considerar bem-vindo. E é a isso que me refiro quando falo em identidade. Ganhar não é suficiente, mesmo que ajude, claro. Mourinho encontrou isso em Old Trafford. O clube precisa de um treinador que encaixe".O Atlético Madrid, recorde-se, está nos 'quartos' da Liga dos Campeões depois de ter eliminado, nos 'oitavos', o... Manchester United