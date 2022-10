Ten Hag diz que Cristiano Ronaldo 'precisava de marcar' e projeta: «Vêm aí mais golos»

Erik ten Hag destacou a importância, para Cristiano Ronaldo, do golo marcado esta noite ao Sheriff, na vitória (3-0) do Manchester United e disse acreditar que CR7 vai faturar mais vezes no futuro."Foi excelente ver Ronaldo marcar. Ele criou ocasiões, a equipa originou oportunidades para ele e ele sabe que tem essa capacidade para finalizar. Ele precisava de marcar e estou confiante que vêm aí mais golos", disse o treinador dos red devils à 'BT Sport', após o triunfo para a Liga Europa.Recorde-se que o internacional português voltou hoje à equipa e ao onze, depois do seu afastamento temporário