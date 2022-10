Ten Hag e a atitude de Cristiano Ronaldo no jogo com o Tottenham: «É inaceitável»

Erik ten Hag sublinhou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo continua a ser uma "parte importante" do Manchester United, dias depois do internacional português ter saído para os balneários minutos antes do final do jogo contra o Tottenham - atitude que o holandês considerou "inaceitável" -, que terminou com vitória dos red devils por 2-0 com golos de Fred e Bruno Fernandes."As coisas são entre mim e o Cristiano. Ele continua ser uma parte importante da equipa. Eu sou o treinador, sou o responsável e tenho de definir os padrões e os valores, tenho de controlar isso. Já tínhamos falado depois do jogo com o Rayo Vallecano. É inaceitável, mas não é só com ele, é com qualquer jogador. Com ele é a segunda vez e tem de haver consequências. Vai falhar o próximo encontro, é uma baixa, mas acho que isto é importante para a mentalidade do grupo. Agora temos de nos focar no jogo com o Chelsea, é o mais importante", referiu o técnico holandês em conferência de imprensa.Recorde-se que, esta quinta-feira, Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio depois do episódio no jogo com o Tottenham , frisando que é "a mesma pessoa e o mesmo profissional que tem sido nos últimos 20 anos".