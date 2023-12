Ten Hag: «Jogadores infelizes? Isso é normal em todas as equipas»

O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, negou esta terça-feira, na antevisão ao encontro com o Chelsea, as notícias de que dão conta de que "perdeu o apoio de metade do balneário". Segundo o técnico de 53 anos há "sempre jogadores, em todas as equipas", que "não estão tão felizes" caso não joguem, encarando a situação com naturalidade e garantindo que não há problemas com o plantel."É claro que há sempre jogadores, em todas as equipas, que não estão a jogar e que não estão tão felizes. Isso é normal. Têm de esperar pela oportunidade e isso pode acontecer, mas não há problemas", garantiu Ten Hag, em conferência de antevisão ao jogo com o Chelsea, na quarta-feira, prosseguindo: "Ouço sempre os meus jogadores e dou-lhes sempre oportunidades. Se tiverem uma opinião diferente, vou ouvi-los. Talvez haja um ou dois, mas é uma questão geral e a maioria quer jogar este estilo proativo, dinâmico e corajoso."Segundo o holandês, os jogadores, ao contrário do que tem sido noticiado, estão do seu lado e justificou: "Basta pensar na reviravolta frente ao Brentford, no jogo com o Burnley, com o Fulham... A equipa mostrou grande caráter, determinação, resiliência, por isso estamos unidos. Não é possível jogar o futebol que jogámos recentemente sem união."O treinador dos red devils também comentou a decisão do clube, esta terça-feira, em banir alguns jornalistas, de determinados jornais, a marcarem presença na conferência devido aos comentários dos tais órgãos de comunicação que davam conta de um descontentamento dos jogadores perante o técnico e os seus métodos de treino, após a derrota frente ao Newcastle (1-0), no sábado."Eles deveriam ter vindo ter connosco primeiro e não ir pelas nossas costas a fazer artigos que não estão corretos. Temos uma boa relação, eles deviam ter vindo até nós antes e teríamos um debate sobre o assunto", concluiu Ten Hag.