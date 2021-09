Van Basten atira-se a médio do Manchester United: «Não é assim tão bom»

Donny van de Beek não vive dias fáceis no Manchester United. Depois de ter somado poucos minutos no último ano ao serviço dos red devils, o médio holandês vê a sua vida ainda mais difícil com a chegada de Cristiano Ronaldo, e até o seu agente já garantiu tratarem-se de "más notícias". Quem também não 'perdoou' o antigo jogador do Ajax foi Marco Van Basten que, em declarações ao 'Voetbal Zone', criticou as decisões do holandês ao longo da carreira.





"Não tomou decisões inteligentes. Se dizes que falaste com o Real Madrid e de repente acabas no Manchester United, é porque estavas a olhar muito para cima. Van de Beek não é assim tão bom. Jogar a '10' no Ajax é muito mais fácil do que fazê-lo em Inglaterra ou Espanha. Na Holanda tens uma série de ajudas, tens oportunidades, mas fora não é igual", argumentou.Recorde-se que o médio holandês chegou aos red devils em 2020 por cerca de 40 milhões de euros, e tem contrato até 2025, com mais um ano de opção.