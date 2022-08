Van Basten critica Antony e os 100 milhões pagos pelo Man. United: «Não provou muita coisa...»

Marco van Basten criticou esta segunda-feira, ainda antes do anúncio oficial - feito hoje -, os valores envolvidos no negócio entre o Manchester United e o Ajax por Antony, numa transferência que vai render 95 milhões de euros, mais cinco por objetivos , aos cofres da equipa holandesa."Antony a valer 100 milhões de euros? Não, nem de perto nem de longe. Ainda não provou muita coisa. Claro que fez alguns jogos bons, mas a sua eficácia não tem sido alta nestes últimos dois anos", atirou o holandês à 'Ziggo Sport'.Recorde-se que Van Basten já tinha visado Antony em 2020 quando, na altura, o brasileiro chegou ao Ajax proveniente do São Paulo por 25 milhões de euros. "No Ajax têm uma boca muito grande. Dizem que a formação de jovens é muito boa e depois compram-se jovens por valores enormes. Algo está errado. Se se gabam tanto a dizer que a formação é tão boa, então claro que é ridículo comprarem um jovem brasileiro por 25 M€", frisou, à data.