Van Gaal e a ida de Ten Hag para o Man. United: «Era melhor se fosse para um clube de futebol»

Erik ten Hag, treinador do Ajax, é um dos vários nomes na órbita do Manchester United para a próxima temporada, mas Louis van Gaal aconselhou o holandês a escolher um "clube de futebol e não um clube comercial" como os red devils."Erik ten Hag é um grande treinador e isso seria sempre bom para o Man. United, mas é um clube comercial... é uma escolha difícil. Era melhor se fosse para um clube de futebol. Aconselhá-lo? Não preciso, ele há de me ligar", explicou Van Gaal em conferência de antevisão ao particular entre Holanda e Alemanha.O atual selecionador da laranja mecânica, recorde-se, treinou a formação inglesa entre 2014 e 2016, conquistando uma Taça de Inglaterra.