Zidane dá nega ao Manchester United e clube aponta agora a outro alvo

A BBC avança que Zinedine Zidane não se mostrou disponível para aceitar a proposta dos responsáveis do Manchester United para assumir o comando técnico da equipa inglesa.O treinador francês, que se encontra desempregado desde que deixou o Real Madrid, estará, segundo a imprensa espanhola, à espera que vague um dos bancos que lhe interessam nesta altura: o PSG ou a seleção francesa.Em Inglaterra o 'Daily Mail' avança que, face a esta recusa, o Manchester United aponta agora baterias a Mauricio Pochettino, precisamente o treinador do PSG.O técnico argentino, de acordo com o mesmo jornal, não estará totalmente satisfeito em Paris, pois vive num hotel e a família manteve-se em Inglaterra, depois da sua saída do Tottenham.O Manchester United despediu formalmente ontem Ole Gunnar Solskjaer e procura um novo treinador. O jornal 'The Telegraph', recorde-se, avançou com o nome de Rúben Amorim , um jovem técnico que será do agrado da direção dos red devils.