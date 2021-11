A cláusula que levou Unai Emery a rejeitar o cargo de treinador do Newcastle

Unai Emery foi um dos treinadores que esteve no radar do Newcastle e, até esta quarta-feira, quando prometeu ao presidente do Villareal que não iria abandonar o clube, era mesmo um dos nomes mais bem posicionados para assumir o comando dos magpies. Mas o 'Mirror' revelou, nessa mesma noite, a cláusula que a formação inglesa queria incluir no contrato e que terá feito o espanhol recuar de imediato.





Ora, o desejo do Newcastle era incluir, no contrato do novo técnico, uma cláusula onde teria o direito de rescindir o seu contrato em caso de despromoção, cenário que neste momento se avizinha. Os magpies ocupam a 19.ª e penúltima posição da Premier League à passagem da 10.ª jornada, com quatro empates e seis derrotas.A mesma fonte avança também que Eddie Howe, atualmente sem clube e ex-treinador do Bournemouth, emblema onde também brilhou enquanto jogador, é assim o candidato mais provável a assumir o cargo. Os magpies terão mesmo cancelado todas as entrevistas que estavam agendadas com outros técnicos, uma vez que a formação inglesa tinha a certeza que poderia contar com Unai Emery... antes das negociações caírem por terra.