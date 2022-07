Joelinton convida Neymar para o Newcastle: «Vou correr para ti o tempo todo!»

Joelinton, brasileiro que atua no Newcastle, deixou, no podcast 'Cast FC', um convite ao seu ídolo Neymar - que por esta altura parece ter futuro incerto no PSG -, sugerindo que o extremo canarinho se mudasse para Inglaterra."Acho que conseguimos arranjar uma vaga para ele ali [no Newcastle]! Se ele viesse, seria...", começou por explicar Joelinton.E prosseguiu, 'oferecendo' a camisola 10 - que pertence a Saint-Maximim - da formação inglesa ao extremo: "Não dá para explicar. Neymar é um ídolo, é gigante no futebol mundial. O convite está feito. Ney, se estiveres a ouvir isto, podes vir. Eu vou correr para ti o tempo todo. Podes ficar tranquilo que lá atrás nós resolvemos. Se houver a chance, espero que o treinador ligue para ele. O número 10 está à espera. Vou mandar uma mensagem ao Bruno [Guimarães, médio brasileiro dos magpies], que tem mais contactos. Pode mandar-lhe uma mensagem e convidá-lo para jogar lá", rematou.Neymar, recorde-se, já terá sido informado que não faz parte dos planos do PSG para a temporada 2022/23.