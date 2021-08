No Newcastle há um "lunático" com "classe": «É multado todos os dias por usar brincos»

Allan Saint-Maximin, estrela do Newcastle da Premier League, continua a chamar a atenção dos adeptos de futebol e até... dos próprios companheiros de equipa. O extremo francês, que quando chegou a Inglaterra, em 2019, proveniente do Nice, se popularizou, não só pela sua velocidade e habilidade, como também por usar uma fita da marca Gucci na cabeça (que foi obrigado a tapar devido a acordos de patrocínios), não pára de somar elogios que, desta vez, vieram do seu companheiro de equipa Jonjo Shelvey, que também fez uma revelação... insólita.





"É um lunático, tem muita classe, que jogador. E também é uma grande pessoa, muito relaxado", começou por dizer no podcast 'The Beautiful Game'. "É multado todos os dias por usar brincos e coisas desse género. Se não fosse tão bom, provavelmente até lhe chamávamos a atenção, mas como é realmente bom, nem sequer nos queremos meter com ele".Shelvey frisou ainda a importância do extremo francês com bola para a equipa do Newcastle: "Ele tem sido extraordinário. Para mim, enquanto médio, tento sempre levantar a cabeça, e nós somos uma equipa que costuma jogar no contra-ataque, portanto só temos de tentar fazer com que a bola chegue até ele e deixá-lo tentar passar por uns 20 jogadores. É tão rápido que não dá para saber o que ele vai fazer com a bola. É um daqueles jogadores que tem uma velocidade eletrizante, não consigo elogiá-lo o suficiente".O internacional pelas categorias base da seleção inglesa destacou ainda a importância de Maximim na transição defensiva, recordando um golo que o francês marcou que o fez lembrar... Cristiano Ronaldo: "Melhorou muito defensivamente. Quando assinou não queria ter de correr para trás para defender, mas o treinador conseguiu com que ele o fizesse. São coisas que o vão tornar ainda mais completo. Lembro-me de um golo que marcou de cabeça contra o Sheffield United, o salto que deu. Foi comparável à elevação do [Cristiano] Ronaldo e nem sequer o veem no ginásio", concluiu.