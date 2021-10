Primeiro alvo do Newcastle no mercado de inverno pode custar 100 milhões de euros

O Newcastle só tem olhos para o mercado. Desde a aquisição do clube e da rescisão por mútuo acordo de Steve Bruce, os magpies continuam à procura de um treinador e de reforços que permitam 'atacar' a Premier League e, segundo o 'Daily Mail', já definiram o primeiro alvo, que deverá custar... 100 milhões de euros, de acordo com o 'As'.





Falamos de Ismaila Sarr, extremo de 23 anos do Watford, que tem sido um dos destaques do arranque do campeonato inglês esta temporada. O senegalês leva quatro golos em nove partidas disputadas até então, e apesar dos hornets ocuparem apenas a 14.ª posição, tem sido uma das (boas) surpresas.O diário inglês garante que o Newcastle, que também já demonstrou interesse em Luis Díaz do FC Porto, tem esperanças que Sarr atinja o nível de Jack Grealish, que se transferiu recentemente do Aston Villa para o Manchester City por 117 M€. De resto, a contratação do senegalês não deverá ser fácil. O Watford vê os magpies como adversários diretos na Premier League, pelo que pode dificultar ao máximo a transferência.Sarr, que chegou do Rennes em 2019 por 30 M€, tem contrato até 2024.