Steve Bruce já não é treinador do Newcastle

O Newcastle anunciou, esta quarta-feira, que Steve Bruce abandonou o comando técnico do clube por mútuo acordo. O técnico inglês estava no cargo desde 2019, e já se esperava que fosse uma das 'vítimas' da nova era dos magpies.





Novo dono, novo treinador: lista dos favoritos para o cargo de técnico do Newcastle tem um português



"Estou agradecido a toda a gente ligada ao Newcastle pela oportunidade de treinar este clube único, que tem um apoio incrível. Espero que os novos donos possam levar o clube para a frente, para onde todos desejamos que esteja. Desejo a todos a melhor sorte para o resto da época e daí para a frente", começou por dizer Bruce, citado em comunicado oficial do clube."Gostaria de agradecer aos jogadores e em particular à minha equipa técnica por todo o trabalho árduo. Houve altos e baixos, mas deram sempre tudo até nos momentos difíceis e devem estar orgulhosos dos seus esforços".Os magpies deixaram ainda uma palavra de agradecimento a Steve Bruce pela sua "contribuição", desejando-lhe "o melhor para o futuro". Graeme Jones assume o cargo de treinador interino.Há vários nomes na calha para o banco do Newcastle, entre os quais o de um português