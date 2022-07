Saint-Maximin volta a fazer das suas no Newcastle: agora o problema é o estacionamento do Ferrari

Allan Saint-Maximin, extremo do Newcastle, é célebre por tomar algumas decisões controversas e, desta vez, não foi diferente. O francês, que já foi multado diversas vezes por usar brincos em campo e por desobedecer aos regulamentos de equipamentos da Premier League, foi agora avisado pelo clube após estacionar o seu Ferrari em zonas proibidas... em várias ocasiões.Ora, explica o 'The Sun' que Maximin opta frequentemente, ao contrário dos restantes companheiros de equipa, por deixar o carro do lado de fora do centro de treinos dos magpies, numa zona onde existem vários sinais de estacionamento proibido.Questionado acerca das atitudes do extremo, Eddie Howe, treinador do Newcastle, fez questão de referir que a questão vai ser tratada perto do jogador. "É algo sobre o qual vamos falar com ele, sim. A mensagem que lhe deixei no final da última temporada foi que precisamos mais dele fisicamente. Mas ele está numa boa posição. Parece feliz, tem treinado bem e tem mostrado tudo aquilo que pedimos".Saint-Maximin, recorde-se, chegou ao Newcastle em agosto de 2019 por cerca de 18 milhões de euros, na altura proveniente do Nice.