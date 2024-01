Internacional inglês demarca-se do escândalo Epstein: «Era uma criança na altura...»

O internacional inglês Callum Hudson-Odoi recorreu nas últimas horas às redes sociais para, numa curta mensagem, negar os rumores de que seria um dos mais de 150 nomes associados a Jeffrey Epstein , empresário que foi acusado de tráfico sexual de menores e morreu em 2019 antes de ser julgado. O extremo, atualmente ao serviço do Nottingham Forest, assegurou que os rumores em questão não fazem sentido uma vez que o próprio, atualmente com 23 anos, era uma criança na altura do escândalo."Já vejo isto a circular nas redes sociais há algum tempo e não ia comentar uma vez que é algo absurdo (até porque era uma criança na altura); Ainda assim, compreendendo a minha posição como exemplo a seguir, gostaria de clarificar que nunca fui parte do escândalo de Epstein e nunca estive na ilha. Parem de me identificar nessas publicações. Obrigado", escreveu o jovem, numa story no Instagram.