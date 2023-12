Steve Cooper deixa Nottingham Forest devido aos maus resultados

Steve Cooper, que em 2022 subiu o Nottingham Forest à Liga inglesa, foi esta terça-feira despedido, devido aos maus resultados que colocam a equipa em 17.º, disputadas 17 jornadas.

"Cooper deixa o The City Ground após desempenhar um papel fundamental no regresso do Forest à Premier League, consolidando-se firmemente na rica história do clube depois de guiar os Reds de volta à primeira divisão inglesa", escreveram os britânicos no seu site.

Steve Cooper chegou ao clube em setembro de 2021, subiu-o ao escalão principal em 2022 e agora vê terminado o seu percurso, após um início de época desastrado, com somente três vitórias.

"Todos no Nottingham Forest gostariam de agradecer ao Steve pela sua excelente contribuição ao nosso clube. Trazer o Forest de volta à Premier League permanecerá, sem dúvida, um momento icónico na história do clube", elogiou o proprietário do emblema inglês, Evangelos Marinakis.

A "dedicação e comprometimento" foram também realçados na hora de despedida do técnico de 44 anos.

Vários media ingleses apontam como sucessor o português Nuno Espírito Santo, que já passou pelo Wolverhampton e pelo Tottenham.