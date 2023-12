há 1 horas 09:26

Fábio Carvalho pode estar de regresso ao Liverpool





Fábio Carvalho pode estar de regresso ao Liverpool. Segundo Fabrízio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, o clube inglês está insatisfeito com empréstimo do português ao Leipzig. O médio soma, até ao momento, apenas 347 minutos em campo, dispersos ao longo de 13 partidas oficiais. Os responsáveis do Liverpool já terão aberto um diálogo com o clube alemão de forma a interromper a cedência, no próximo mercado de janeiro.