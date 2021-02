Antigo jogador do Tottenham defende Mourinho: «É ridículo despedi-lo»

Com o Tottenham no 9.º lugar da Premier League, e depois de 5 derrotas nos últimos 6 jogos para o campeonato, o lugar de José Mourinho parece estar cada vez mais em risco. No entanto, se há quem avance com o seu sucessor, também há quem o 'segure' no lugar.





"Mourinho foi contratado para conquistar títulos. Ele está numa final [da Taça da Liga, com o Manchester City], como podem pensar em despedir alguém que tem uma final para disputar em abril? É ridículo pensar nisso", afirmou ao 'Evening Standard' Glenn Hoddle, antigo internacional inglês que representou o Tottenham como jogador e técnico.E prosseguiu: "Acho que há problemas subjacentes no Tottenham, no sentido em que há um grupo de jogadores que já está a chegar ao outono das suas carreiras. Não são nem acutilantes nem novos. Vai ser preciso uma reconstrução nesse sentido (...) Mas acho que se devia manter José nesta altura. O momento de avaliar as coisas é no final da época".