Dono do Tottenham e a saída de Harry Kane: «Tentámos renovar-lhe o contrato de todas as formas...»

435 jogos e 280 golos depois, Tottenham despede-se de Harry Kane, o maior goleador da história do clube 435 jogos e 280 golos depois, Tottenham despede-se de Harry Kane, o maior goleador da história do clube

A carregar o vídeo ...

Harry Kane deixou o Tottenham oficialmente este sábado para se juntar ao Bayern Munique e Daniel Levy, dono dos spurs, explica a razão pela qual não conseguiu segurar o maior goleador da história do clube."Tentámos, durante um longo período de tempo, juntamente com os seus representantes, renovar o contrato do Harry de várias formas, tanto a curto como a longo prazo. No entanto, o Harry deixou claro que queria um novo desafio e que não iria assinar um novo contrato este verão. Por isso, com relutância, concordámos com a sua transferência", justificou assim a venda do avançado de 30 anos para o emblema bávaro.O dirigente de 61 anos falou do apreço que guarda pelo internacional inglês: "Gostaria de agradecer ao Harry por tudo o que fez por nós, por todas as recordações, por todos os recordes, e desejamos-lhe as maiores felicidades para o futuro. Escusado será dizer que ele é sempre bem-vindo de volta. É um membro muito amado e valorizado da família spurs, estará para sempre na nossa história"."As conquistas e os recordes de Harry dizem tudo sobre o jogador e, ao longo dos seus anos no clube, Harry tem sido um profissional exemplar, dentro e fora do campo, e uma inspiração para os jovens jogadores que sonham em seguir as suas pisadas", concluiu.