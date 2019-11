Gary Lineker contra saída de Pochettino do Tottenham: «Não vão encontrar melhor»

O antigo internacional inglês Gary Lineker não perdeu tempo a comentar a saída de Mauricio Pochettino do comando técnico do Tottenham e considerou, através de uma publicação na sua conta oficial da rede social Twitter, que os spurs não vão encontrar um substituto melhor do que o argentino.



"Ele [Pochettino] ajudou o Tottenham a estar muito acima do seu peso durante muitos anos. Boa sorte para encontrar um substituto melhor... não vai acontecer", escreveu o antigo avançado que representou o Tottenham durante três épocas, entre 1989 e 1992, e que é atualmente comentador desportivo na BBC.



Mauricio Pochettino foi despedido do comando técnico do Tottenham devido aos "resultados domésticos dececionantes no final da última época e início desta temporada". Mourinho está muito próximo de ser o sucessor.



"Estivemos muito relutantes em relação a esta mudança e não é uma decisão que a direção tenha tomado de ânimo leve, ou de forma apressada", disse Daniel Levy, presidente dos 'spurs', agradecendo ainda a Pochettino pela "forma como lidou com os tempos difíceis".



O treinador argentino, de 47 anos, cumpria a sua sexta temporada ao serviço dos londrinos. Na última época, o clube chegou à final da Liga dos Campeões, tendo perdido frente ao Liverpool (2-0). Atualmente, o Tottenham ocupa o 14.º lugar da Liga inglesa, com três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, que correspondem a 14 pontos.