Glenn Hoddle fala em "resultado desastroso" do Tottenham: «Estavam a olhar uns para os outros»

O Tottenham caiu com 'estrondo' na Liga Europa após uma humilhante derrota (3-0) na Croácia frente ao Dínamo Zagreb. As críticas à exibição da equipa orientada por José Mourinho começaram logo após o final do jogo pelo próprio técnico português, mas os comentadores ingleses também não perdoam a atuação dos spurs.





Um deles é Glenn Hoddle, antigo médio e treinador dos Tottenham, que admite tratar-se de um "resultado desastroso para o clube". "Foi uma exibição desastrosa. Os spurs estiveram diabólicos e, mentalmente, erraram durante todo o jogo. Ao intervalo disse que se o Zagreb marcasse, esperava uma reação do Tottenham. Mas não esperava que o Zagreb marcasse e assumisse o controlo do jogo", começou por analisar o comentador da BT Sport."O Totenham recuou e desceu as linhas em vez de lutar. Eles deveriam ter subido no terreno, mas não houve capacidade para ninguém na equipa assumir a responsabilidade e mudar o jogo. Estavam todos a olhar uns para os outros. Quando isso acontece é desastroso para a equipa", concluiu Glenn Hoddle.