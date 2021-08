Harry Kane entre os inscritos do Tottenham para a visita a Paços de Ferreira

A novela de Harry Kane parece não ter fim, e depois de não ter estado presente na vitória do Tottenham frente ao Manchester City na ronda inaugural da Premier League (1-0), o avançado inglês integra, segundo a 'Sky Sports', a lista de inscritos para a deslocação a Paços de Ferreira, em encontro válido pela Conference League, a disputar na próxima quinta-feira, dia 19, pelas 19H30.





O avançado, que já esteve perto de se tornar reforço do Manchester City, e que já viu as negociações a tomarem inúmeras reviravoltas, parece cada vez mais perto de ficar em Londres, numa altura em que os citizens estarão mesmo a planear uma oferta final de 150 milhões de euros . O mercado de verão termina daqui a duas semanas, pelo que esta poderá mesmo ser a última oportunidade de Kane, e dos citizens, de chegarem a acordo.Recorde-se que a formação portuguesa visita o terreno dos spurs no dia 26, para disputar a segunda mão.