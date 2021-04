Imprensa inglesa diz que Tottenham quer o treinador do Ajax para render José Mourinho

O jornal inglês 'The Guardian' escreve que Erik ten Hag, atual treinador do Ajax, é o escolhido pelos responsáveis do Tottenham para ocupar o lugar de José Mourinho.





O técnico português foi despedido no passado dia 19, uma semana antes de a equipa disputar a final da Taça da Liga Inglesa, onde foi orientada por Ryan Mason, que vai liderar os spurs apenas até ao final da época.O Tottenham estará apostado na contratação de Ten Hag e, segundo aquele jornal, está apenas à espera que o Ajax assegure o título holandês - o que deve acontecer este fim de semana - para acelerar as conversações com o técnico.Recorde-se que ontem a imprensa inglesa. O 'The Sun' dizia que Jorge Mendes tinha sugerido o nome de Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) para ser o sucessor do 'Special One', com Bruno Lage (ex-técnico do Benfica) a ocupar a sua vaga no Wolverhampton.