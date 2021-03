Joe Hart pede desculpa aos adeptos do Tottenham: «É inaceitável»

Joe Hart recorreu às redes sociais para pedir desculpa pela polémica publicação feita no seu Instagram após a derrota do Tottenham frente ao Dínamo Zagreb e a consequente eliminação da Liga Europa.





No final do encontro, surgiu nas stories do Instagram do guarda-redes uma imagem com o resultado do jogo com a legenda congratulando-se: "trabalho feito!". A publicação foi apagada pouco depois, mas quem não deixou passar em branco foram os adeptos do Tottenham que, tendo captado a imagem anteriormente, a partilharam nas redes sociais com mensagens 'pouco simpáticas' para Joe Hart."Bom dia, malta. Sinto que devia vir aqui e fazer um pedido de desculpas em nome da minha equipa de redes sociais. Acabei de acordar com isto, alguém achou que tínhamos ganhado por 3-0 e por mais desleixado que isto pareça, é a verdade. É inaceitável e acredito que tenha irritado muita gente. Tenho de pedir desculpa. Obviamente que não fui eu. Estou tão desiludido como os restantes rapazes. Infelizmente este erro aconteceu, mas foi apenas um erro. Tenham um ótimo dia", afirmou agora num vídeo publicado igualmente nas Insta stories.