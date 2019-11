Mourinho: «Sinto-me um pouco triste pelo Mauricio Pochettino»

José Mourinho deixou esta quinta-feira algumas palavras para Mauricio Pochettino, desejando-lhe sorte e manifestando a certza de que terá um "futuro brilhante pela frente"."Ando muito sorridente nos últimos dois dias. Por outro lado sinto-me um pouco triste pelo Mauricio [Pochettino]. Tenho de lhe dar os parabéns pelo trabalho que fez, este clube vai ser sempre a sua casa. Este centro de treinos vai ser sempre seu. A porta estará sempre aberta para ele", disse Mourinho na primeira conferência de imprensa como treinador do Tottenham."Ele vai voltar a encontrar a felicidade, vai encontrar um grande clube e terá um futuro brilhante pela frente", referiu ainda o treinador português, que assinou contrato com o clube londrino até 2023.Siga aqui tudo ao pormenor a primeira conferência de imprensa de Mourinho no Tottenham.