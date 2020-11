Mourinho sobre a renovação de Guardiola: «Ninguém lhe apontou uma arma à cabeça»

José Mourinho volta a defrontar Pep Guardiola ao final da tarde de sábado (17h30) quando Tottenham e Manchester City entrarem em campo em duelo da 9.ª jornada da Premier League.





Esta sexta-feira, na antevisão à partida, o treinador português foi confrontado com a recente renovação de Guardiola com os citizens e se o acordo terá no horizonte uma eventual mudança de Messi para Manchester. Mourinho reagiu ao seu estilo."Não faço a mais pequena ideia se ele renovou porque o Messi virá. A única coisa que sei é que ninguém lhe apontou uma arma à cabeça para assinar o contrato. Se Pep o fez, é porque está feliz em estar lá", afirmou Mourinho, citado pela SkySports.